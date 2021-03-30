В результате пожара в селе Барда на юге Пермского края сгорел частный дом, передает . В огне погибла женщина с двумя маленькими дочерьми. Сообщается, что возгорание перекинулось к соседям и ..

В результате пожара в селе Барда на юге Пермского края сгорел частный дом, передает . В огне погибла женщина с двумя маленькими дочерьми. Сообщается, что возгорание перекинулось к соседям и его общая площадь составила 400 квадратных метров. В причинах и обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться специалистам.