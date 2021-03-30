На пляже все женщины не дают прохода русскому. Он постоянно окружен интересными девушками. А на эстонца никто и внимание не обращает. Тогда эстонец просит поделиться русского секретом успеха.
- Очень просто, приятель. Я кладу в плавки картофелину. Эстонец отправился в ближайший магазин за картофелем. Он поступает так, как подсказал ему русский, но женщины не торопятся составить ему компанию.
- Вы меня обманули! - Возмущается эстонец. - Я сделал, как Вы советовали. А эффект нулевой!
- Я Вас не обманывал. Просто надо класть картофелину спереди, а не сзади.
еще анекдот!