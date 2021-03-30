В результате ЧП пострадал один человек.

В Муроме на пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина, эвакуировано 10 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.В 20:16 29 марта в ведомство поступило сообщение о пожаре. В Муроме на улице Куликова загорелся дом №19.По прибытии к месту пожара наблюдался дым из квартиры на втором этаже.Пожарные проникли в квартиру. Спасатели не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 10 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество. На пожаре пострадал мужчина 1961 года рождения. В ходе тушения эвакуировано 10 человек.На пожар привлекалось 4 единицы техники, 15 человек личного состава.