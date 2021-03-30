В полицию поступила информация о том, что неизвестный предлагает к продаже предмет, предположительно относящийся к холодному оружию...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в сбыте метательного холодного оружия – сюрикена.В полицию поступила информация о том, что неизвестный предлагает к продаже предмет, предположительно относящийся к холодному оружию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Золоторожский Вал при сбыте данного предмета задержали подозреваемого – 35-летнего москвича. Согласно справке об исследовании изъятый предмет является сюрикеном – метательным холодным оружием колюще-режущего действия.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60