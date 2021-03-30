Информация о подозрительном предмете появилась в социальных сетях. Там же опубликовали и фотографии якобы разминирования, как пояснил автор сообщения. В Добром, у “аквариума”

Информация о подозрительном предмете появилась в социальных сетях. Там же опубликовали и фотографии якобы разминирования, как пояснил автор сообщения. В Добром, у “аквариума” неизвестный оставил гранату (её можно заметить на втором фото). В данный момент экстренными службами идёт разминирование. Информация уточняется. \комментарий в социальной сети\ Но в Росгвардии эту информацию не подтвердили. И сказали, что