Гражданка иностранного государства предстанет перед судом.

Гражданка иностранного государства предстанет перед судом.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней гражданки иностранного государства, обвиняемой в покушении на дачу взятки. По версии следствия, 29 января 2021 года сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведенных мероприятий выявили швейный цех, в котором незаконно осуществляли трудовую деятельность иностранцы. Чтобы не попасть в протокол женщина решила подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 50 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался, а обвиняемая задержана на месте преступления. Вину в инкриминируемом деянии женщина признала полностью, в содеянном раскаялась, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото