Взрывных устройств в Добром не обнаружено.

В одном из владимирских пабликов в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Добром обнаружен предмет, похожий на гранату. Для проверки потенциально опасной находки на место выехали сотрудники полиции.По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, утром 30 марта в ведомство поступил сигнал о подозрительном предмете. По указанному адресу выехали полицейские и сотрудники экстренных служб города. В результате проверки выяснилось, что тревога оказалась ложной. Взрывных устройств не обнаружено.