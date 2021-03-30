Проблемам здравоохранения было посвящено заседание Общественной палаты области.

Проблемам здравоохранения было посвящено заседание Общественной палаты области.В нем приняли участие председатель Заксобрания Владимир Киселев, замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко и новый врио вице-губернатора по социальным вопросам Ольга Гребнёва.Как заявил Владимир Киселёв, в регионе, по вине областных чиновников, сорвана программа строительства ФАПов. Речь идет о серьезных задержках сроков ввода зданий, нецелевом использовании средств и мошенничестве. Так накануне была задержана директор госучреждения «Облстройзаказчик» Татьяна Потапова, заключившая со знакомым коммерсантом договоры по завышенной цене о строительстве в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Вторая болевая точка - задержка поставок льготных лекарств.Владимир Киселёв, председатель Заксобрания Владимирской области:- Ситуация на самом деле кричащая в здравоохранении и вот то, что сегодня происходит достаточно сложно даже словами оценить, потому что вот тот же самый вопиющий факт, когда наши льготники остались без лекарств несколько месяцев. Ну это просто ни в какие ворота не лезет.О кризисе областной медицины заявила и председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Татьяна Питиримова: кроме задержек с вводом Фапов, она отметила кадровый голод и неиспользованную возможность построить инфекционный госпиталь за счет федеральных средств. Так же общественница обеспокоена кадровой текучкой в самом департаменте здравоохранения. Питиримова предложила утверждать руководителя облздрава вместе с общественностью.Татьяна Питиримова, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Владимирской области:- Считаю недопустимо когда руководство столь важного департамента работает в должности столь короткие сроки, не позволяющие погрузиться в ситуацию и принять верные управленческие решения. Руководитель департамента здравоохранения кроме организаторских качеств и опыта работы должен хорошо знать структуру здравоохранения области, иметь доверие со стороны медицинского сообщества, сформировать сильную команду для выхода из кризисной ситуации.