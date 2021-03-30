Внимание всего мира оказалось приковано к инциденту с гигантским контейнеровозом в Суэцком канале. Корабль развернулся поперек водного прохода и сел на мель, из-за чего никто не мог ..

Внимание всего мира оказалось приковано к инциденту с гигантским контейнеровозом в Суэцком канале. Корабль развернулся поперек водного прохода и сел на мель, из-за чего никто не мог воспользоваться коротким путем.Много говорилось о том, что может быть ответственным за произошедшее. Говорилось и о вине лоцмана, и о причастности к ЧП сильного ветра. Точки над "i" во время пресс-конференции расставил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа."Первым ответственным является капитан", – заверил чиновник. Он напомнил, что лоцман только консультирует, а окончательное решение всегда принимает исключительно капитан, передает . Что же касается сильного ветра, то ранее он не приводил к подобным последствиям.