В ночь на 30 марта в подмосковном Одинцове спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли иномарку Mercedes, передает . Поджигатель попал на камеры наружного наблюдения. Сообщается, что от огня ..

В ночь на 30 марта в подмосковном Одинцове спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли иномарку Mercedes, передает "". Поджигатель попал на камеры наружного наблюдения. Сообщается, что от огня пострадали еще три припаркованных неподалеку автомобиля.