В ночь на 30 марта в подмосковном Одинцове спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли иномарку Mercedes, передает . Поджигатель попал на камеры наружного наблюдения. Сообщается, что от огня ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2021-pod-moskvoj-zhurnalistu-sozhgli-mashinu.html" target="_blank">Под Москвой журналисту сожгли машину</a> - В ночь на 30 марта в подмосковном Одинцове спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли иномарку Mercedes, передает . Поджигатель попал на камеры наружного наблюдения. Сообщается, что от огня ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-03-2021-pod-moskvoj-zhurnalistu-sozhgli-mashinu.html]Под Москвой журналисту сожгли машину[/url] - В ночь на 30 марта в подмосковном Одинцове спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли иномарку Mercedes, передает . Поджигатель попал на камеры наружного наблюдения. Сообщается, что от огня ..