Учитывая приближение велосезона, отдельное внимание уделили теме управления велосипедами.

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в целях воспитания и обучения в несовершеннолетних пешеходов грамотных участниками дорожного движения проводят профилактические занятия в школах района.Полицейские повторяют с учащимися правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода, приводят примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, стали несовершеннолетние пешеходы. Госавтоинспекторы разъясняют ребятам, как необходимо вести себя, чтобы избежать ДТП.Отдельное внимание уделяется теме использования световозвращающих элементов.Ребятам Госавтоинспекторы напомнили о том, что обезопасить себя от неприятных ситуаций на городских улицах и во дворах домов, можно, если применять специальные свотоотражающие элементы, порекомендовали проверить их наличие у всех членов семьи.Учитывая приближение велосезона, отдельное внимание уделили теме управления велосипедами. Полицейские напомнили, что до четырнадцати лет на велосипеде нельзя ездить по проезжей части, а также о том, как правильно пересекать пешеходный переход. Вместе с ребятами полицейский разобрали ситуации с типичными дорожными нарушениями со стороны несовершеннолетних.В завершении мероприятия участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательную беседу.