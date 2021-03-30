При личном досмотре у задержанного полицейские обнаружили и изъяли 12 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, обмотанных скотчем...

Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Южнопортовому району задержан 27-летний житель Подмосковья по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – N-метилэфедрона.В ходе патрулирования обслуживаемой территории на 1-й Дубровской улице внимание сотрудников ППСП привлек молодой человек. Им оказался 27-летний житель Подмосковья. При личном досмотре у задержанного полицейские обнаружили и изъяли из кармана куртки 12 свертков, обмотанных скотчем, с порошкообразным веществом белого цвета, а из его барсетки изъяли еще 14 свертков. Также во время осмотра территории сотрудники полиции во дворе дома на улице Мельникова, под камнем, обнаружили и изъяли еще 2 свертка с аналогичным содержимым. Изъятое направлено на экспертизу, результаты которой показали, что в свертках находится наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой 73,50 грамма.Установлено, что наркотик задержанный приобрел у неизвестного лица с целью дальнейшего сбыта тайниковым способом, однако не смог довести свои действия до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18