Ранее мы сообщали о том, что представители ОНК во Владимирской области обвинили осуждённого в симуляции проблем со здоровьем.

Колония №2 в Покрове Владимирской области, в которой отбывает наказание Алексей Навальный, потратит 500 тысяч рублей на закупку видеорегистраторов и камер наблюдения. Учреждение уже выставило на госзакупки соответствующий лот.На торгах планируется приобрести два сетевых видеорегистратора, шесть сетевых неуправляемых коммутаторов, шесть жёстких дисков, 32 уличные цилиндрические видеокамеры, кабели, коннекторы и сетевые карты.Источник финансирования – федеральный бюджет.Дата проведения электронного аукциона – 9 апреля. Победитель должен будет поставить оборудование в течение 10 дней с даты заключения контракта.Ранее мы сообщали о том, что представители ОНК во Владимирской области осуждённого в симуляции проблем со здоровьем.