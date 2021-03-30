Так реализуется проект Цифровая среда нацпроекта Образование.

Так реализуется проект "Цифровая среда" нацпроекта "Образование".До конца 2021 года все областные школы получат интернет-соединение на скорости 50 Мегабит в секунду в сельской местности и 100 Мегабит в секунду - в городах, - сообщила директор Департамента образования. В этом году в проекте 78 школ и 7 колледжей. Все они должны получить ноутбуки и многофункциональные устройства. Планируется, что современное оборудование к концу года появится почти в половине школ и в 56 процентах колледжей.