Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева вместе с активистами проекта Шеф в школе и известным шеф-поваром Константином Ивлевым 29 марта проверили состояние столовой и оценили питание в школе №118 Нижнего Новгорода. Они представили меню, разработанное с учетом пожеланий учащихся.

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева вместе с активистами проекта "Шеф в школе" и известным шеф-поваром Константином Ивлевым 29 марта проверили состояние столовой и оценили питание в школе №118 Нижнего Новгорода. Они представили меню, разработанное с учетом пожеланий учащихся.Блюда столовой нижегородской школы Ивлева приятно удивили. Шеф-повар презентовал меню от РДШ. Оно отличается возможностью выбора блюд, новым оформлением подачи еды, современными вкусами.Меню от РДШ оценили и дети, и взрослые. Константин Ивлев передал его региональному министру образования Ольге Петровой. "Проект, инициированный Российским движением школьников, – это огромная помощь нам, помощь глазами детей", – сказала она.Также Ивлев провел кулинарный мастер-класс. Вместе с ним РДШефы готовили крем-суп из овощей с гренками из судака под соусом из красных овощей.Нижегородская область во время первого опроса РДШ попала в список "невкусных" регионов, но после второго положение изменилось, отметила Ирина Плещева. По ее словам, власти региона провели проверку и пересмотрели меню школьных столовых.Разработанное РДШ и Константином Ивлевым меню высоко оценил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он поручил городскому департаменту образования и муниципальному предприятию в сфере питания внедрить разработки Российского движения школьников в столовые общеобразовательных учреждений.В Нижнем Новгороде Константин Ивлев также посетил центр наставничества для подростков "Хулиганодом". Он пообщался с ребятами из детских домов и теми, кто испытывает трудности в общении со сверстниками и взрослыми.Проект Российского движения школьников "Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания" в конце прошлого года. РДШ провело мониторинг системы школьного питания. Участвовали 3,5 тысячи школьников. 47% из них жаловались на невкусную еду. Это стало предпосылкой для создания проекта.