Помимо угрозы водным объектам, состояние рек представляет опасность для жителей.

Депутатские запросы Владимиру Сипягину от Законодательного собрания. Один из проблемных вопросов - очистка рек. Запрос касается состояния реки Гусь, городского водохранилища и реки Волшник в Вязниках.- Они одно время хотели чистить. Почистили вот здесь - где полиция. И дальше не стали. Сказали жителям, чтобы они вырубали сами корни. На этом все закончилось.О том, что реки нуждаются в серьезных реабилитационных работах, речь идет уже несколько лет. Помимо угрозы водным объектам, состояние рек представляет опасность для жителей: во время половодья в зону подтопления попадают земельные участки частных и многоквартирных домов. Водоемы являются федеральной собственностью, и по закону их охрана – забота федерального бюджета. Напомним, Роман Кавинов представляет в ЗС интересы вязниковцев, а Михаил Максюков – жителей Гусь-Хрустального. Поэтому депутаты настаивают на «принятии областными властями исчерпывающих мер» по экологическому восстановлению рек.Роман Кавинов, зампредседателя ЗС Владимирской области: «Бюджет не пострадает. Это федеральные полномочия. То есть области необходимо включиться и включить конкретный водный объект в соответствующую федеральную программу. И с этой проблемой реки Волшник я неоднократно обращался в администрацию области. Это предмет моих постоянных депутатских запросов. Такая же проблема у моего коллеги Максюкова в отношении реки Гусь в Гусь-Хрустальном».