«Ростелеком» подключил к услуге «Комплексное видеонаблюдение» три десятиэтажные новостройки на проспекте Строителей во Владимире. Внешнее видеонаблюдение обеспечено

«Ростелеком» подключил к услуге «Комплексное видеонаблюдение» три десятиэтажные новостройки на проспекте Строителей во Владимире. Внешнее видеонаблюдение обеспечено 19 антивандальными камерами, расположенными на фасадах домов. Камеры объединены в единую экосистему, доступ к которой получили представители управляющей компании и собственники квартир. С помощью мобильного приложения можно присматривать за детьми на игровой площадке или, например, заранее найти парковочное место при подъезде к дому. Видеонаблюдение является одним из компонентов платформы «Ростелеком Ключ». Изображение с видеокамер доступно для просмотра со всех