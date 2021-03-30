Конкурсные проекты могут быть подготовлены по нескольким приоритетным направлениям.

Во Владимирской области стартовал ежегодный конкурс социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок». Его организатором выступает комитет по молодёжной политике. Целью конкурса является повышение социальной активности сельской молодёжи.К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в сельской местности, а также инициативные группы сельской молодёжи, объединившиеся для реализации проекта.Конкурсные проекты могут быть подготовлены по следующим приоритетным направлениям:− благоустройство среды проживания;− сохранение истории своей малой Родины;− пропаганда семейных ценностей и традиций;− адресная помощь социально незащищённым категориям граждан;− популяризация здорового образа жизни среди молодёжи;− организация досуга, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;− развитие молодёжного лидерства и самоуправления. Положение о конкурсе размещено на сайте комитета по молодёжной политике .Заявки на участие и конкурсные документы (описание проекта и электронная копия проекта) муниципальное образование в срок до 16 апреля 2021 года направляет в комитет по молодёжной политике областной администрации по адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 5.Дополнительно руководитель конкурсного проекта регистрируется на сайте АИС «Молодёжь России» и подаёт заявку участника, выбрав из списка мероприятие «Областной конкурс социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок».По результатам конкурса будет определено 10 проектов-лауреатов, на реализацию каждого из которых будет выделено по 10 тысяч рублей.Дополнительную информацию можно получить по телефону (4922) 32-36-54, контактное лицо – и.о. председателя комитета по молодёжной политике Светлана Вадимовна Жирова.