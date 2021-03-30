Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием внимания к своим действиям, похитил денежные средства из тумбочки, после чего скрылся...

«Сотрудниками ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в краже денежных средств у пожилого мужчины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию Зеленограда обратился 61-летний житель 8 микрорайона, который сообщил о том, что неизвестный похитил из его квартиры крупную сумму денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний приезжий из другого региона России. Установлено, что задержанный пришел к потерпевшему и представился электриком. Он сообщил о необходимости проверить электрические провода, и заявитель впустил незнакомца. Подозреваемый, воспользовавшись отсутствием внимания к своим действиям, совершил кражу денежных средств из тумбочки, после чего скрылся. Через несколько дней злоумышленник вернулся в квартиру потерпевшего под тем же предлогом и похитил остальные сбережения. Общий материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31