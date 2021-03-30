Один из злоумышленников неожиданно схватил сумку женщины, в которой находились документы и банковские карты...

«Оперуполномоченные ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали троих подозреваемых в совершении грабежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 58-летней жительницы района. Заявительница сообщила, что в ее незапертую квартиру вошли двое молодых людей, которые представились мастерами по замене розеток. Отказавшись от услуги, пенсионерка попросила их выйти из помещения. В это время один из незнакомцев неожиданно схватил ее сумку, в которой находились документы и банковские карты, после чего злоумышленники выбежали из квартиры.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции через несколько часов задержали троих подозреваемых на Рязанском проспекте. Ими оказались двое приезжих мужчин 20 и 33 лет, один из которых ранее неоднократно судим, а также 24-летняя ранее судимая жительница столицы.Установлено, что мужчины воспользовались тем, что дверь в квартиру была не заперта, и вошли внутрь, в то время как подруга ждала их этажом ниже. Однако хозяйка квартиры заметила злоумышленников, после чего те открыто похитили имущество. Не найдя ценностей и денежных средств, они выбросили похищенную сумку.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки – в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-группа УВД по ЮВАО(495) 709-18-18