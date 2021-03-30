В понедельник, 30 марта, Совет Государственной Думы обсудит законопроект о введении штрафов за высадку детей из общественного транспорта. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В понедельник, 30 марта, Совет Государственной Думы обсудит законопроект о введении штрафов за высадку детей из общественного транспорта. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нормативно-правовой акт может быть рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы 6 апреля, уточнил спикер.Он напомнил, что с 7 марта вступил в силу законопроект о запрете высадки из общественного транспорта детей младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без взрослых.По словам Володина, если ребенок пострадал в результате таких действий, то перевозчиков можно привлечь к ответственности. Но наказание должно следовать за саму высадку из транспорта, считает председатель Госдумы.Штраф для водителей, контролеров и кондукторов может составить от пяти до 30 тысяч рублей."Депутаты ГД подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — сказал он.