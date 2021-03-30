На пожаре пострадал мужчина 1961 года рождения.

Пожар в квартире многоэтажного дома произошел накануне вечером в Муроме. Сообщение в МЧС о возгорании на улице Куликова, 19 поступило в 20.16.По прибытии к месту пожара наблюдался дым из квартиры на 2-ом этаже. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы проникли в квартиру. В ходе разведки было установлено, что происходит горение внутри квартиры. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всей квартире и ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество. На пожаре пострадал мужчина 1961 года рождения. Также эвакуировано 10 человек.На пожар привлекалось 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.