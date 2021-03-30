Стеклянный букет Разумея Васильева изображают на музейных буклетах, на обложках научных сборников.

Стеклянный букет Разумея Васильева, одного из талантливых мастеров Гусевского хрустального завода начала 19 века - визитная карточка экспозиции Музея хрусталя имени Мальцовых.Его изображают на музейных буклетах, на обложках научных сборников. Историю экспоната изучают в гусевских школах на уроках краеведения. И у экспоната есть целая легенда.Виктория Угрюмова, директор филиала ВСМЗ: “На производстве Мальцовых работал очень талантливый мастер-выдувальщик. Виртуоз своего дела - Разумей Васильев. У него была семья, красавица жена и маленькая дочка. И вот однажды, суровой зимой маленькая девочка заболела. И в бреду всё время вспоминала лето. Лето, когда она бегала с подружками по лесу, по лугу, по полю и собирала красивые душистые цветы. В бреду маленькая девочка обращалась к отцу: "Тятя, цветы, цветы, цветочки". Естественно, в это время года простой рабочий нигде не мог достать живые цветы, но и смотреть на страдания маленькой дочки не мог”.За одну зимнюю ночь мастер совершил для неё настоящее чудо - создал искрящийся букет необыкновенной красоты. А на утро подарил его своей маленькой дочке. И девочка выздоровела. У букета принято загадывать желание и обязательно верить, что оно исполнится.