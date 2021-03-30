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<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2021-sutochnyj-prirost-zabolevshix-covid-19-v-rossii-sostavil-82-tysyachi.html" target="_blank">Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 8,2 тысячи</a> - Борьба с коронавирусом в России пока идет с переменным успехом. Суточный прирост заразившихся то растет, то снижается.