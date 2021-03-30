Местный житель, освободившись из мест лишения свободы, не прибыл к избранному им месту жительства и не встал на учет в орган внутренних дел.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).Ранее решением суда в отношении мужчины был установлен административный надзор и соответствующие ограничения. Однако, после освобождения из мест лишения свободы, фигурант не встал на учет в орган внутренних дел.В ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили, что поднадзорный к месту жительства не прибыл и предприняли необходимые меры, направленные на установление его местонахождения.В результате проведенной работы участковые установили, что мужчина, не исполнив решение суда, после освобождения отправился в Краснодарский край, где совершил разбой и был заключен под стражу.В настоящее время уголовное дело по ст. 314.1 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.