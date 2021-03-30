Причину возгораний устанавливают дознаватели МЧС.

В ночь с 29 на 30 марта в городе Кольчугино сгорели три автомобиля. Все происшествия произошли на соседних улицах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Сначала в 02:20 загорелись две машины, припаркованные на стоянке на улице Ухтомского. Из-за позднего обнаружения к приезду пожарных авто выгорели полностью.Не прошло и 15 минут, как на улице Дружбы у дома 31 загорелось ещё одно транспортное средство, которое полностью было охвачено пламенем.Причину возгораний устанавливают дознаватели ведомства. Погибших и пострадавших нет.