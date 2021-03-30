Сумма мзды составила 50 тысяч рублей.

Уроженка Вьетнама пыталась дать взятку полицейскому, который накрыл незаконный цех по пошиву одежды. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.По версии следствия, 29 января 2021 года в деревне Липна Петушинского района сотрудниками полиции обнаружен швейный цех, в котором трудились 11 вьетнамцев. У всех отсутствовало разрешение на работу, либо патент.Находясь в полицейском автомобиле, их соотечественница попыталась дать взятку сотруднику полиции, чтобы тот не составлял на гастарбайтеров протокол. Сумма мзды составила 50 тысяч рублей.Однако незаконные действия женщины были пресечены, а сама швея теперь отправится под суд.Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.