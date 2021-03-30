Гражданку Вьетнама обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Как сообщает прокуратура области, в январе полицейские обнаружили в деревни Липна Петушинского района швейный цех, в

Гражданку Вьетнама обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Как сообщает прокуратура области, в январе полицейские обнаружили в деревни Липна Петушинского района швейный цех, в котором трудились 11 граждан Республики Вьетнам. При этом разрешения на работу у них не было. Одна из женщин, работавшая швеёй, попыталась подкупить сотрудника полиции, чтобы тот не составлял протокол о