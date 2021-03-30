Сирийские спецслужбы перехватили у контрабандистов груз из уникальных монет, передает . Часть из них датируется византийским периодом. Как бы то ни было, коллекция обладает явным ..

Сирийские спецслужбы перехватили у контрабандистов груз из уникальных монет, передает . Часть из них датируется византийским периодом. Как бы то ни было, коллекция обладает явным историческим и культурным значением. Ее передали музею Латакии.