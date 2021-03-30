Сирийские спецслужбы перехватили у контрабандистов груз из уникальных монет, передает . Часть из них датируется византийским периодом. Как бы то ни было, коллекция обладает явным ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2021-v-sirijskij-muzej-peredali-unikalnuyu-kollekciyu.html" target="_blank">В сирийский музей передали уникальную коллекцию</a> - Сирийские спецслужбы перехватили у контрабандистов груз из уникальных монет, передает . Часть из них датируется византийским периодом. Как бы то ни было, коллекция обладает явным ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-03-2021-v-sirijskij-muzej-peredali-unikalnuyu-kollekciyu.html]В сирийский музей передали уникальную коллекцию[/url] - Сирийские спецслужбы перехватили у контрабандистов груз из уникальных монет, передает . Часть из них датируется византийским периодом. Как бы то ни было, коллекция обладает явным ..