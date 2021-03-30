Выяснилось, что мама самовольно установила в квартире газовую колонку и подключила её к инженерным коммуникациям. Безопасность оборудования и работа вытяжки не проверялись, в результате чего произошла трагедия.

Во Владимирской области мать осудят за гибель дочери.В Собинский городской суд направлено дело об убийстве по неосторожности. В конце мая 2019 года девочка принимала ванну с работающим водонагревателем и отравилась угарным газом.Выяснилось, что мама самовольно установила в квартире газовую колонку и подключила её к инженерным коммуникациям. Безопасность оборудования и работа вытяжки не проверялись, в результате чего произошла трагедия.Как сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры, мать обвиняется в по статье «Причинение смерти по неосторожности».