Частный дом сгорел в деревне Митины Деревеньки Вязниковского района. ЧП произошло в полдень 30 марта. Пожарные прибыли на место. Огонь уже успел охватить дом по всей площади. Пожарные не дали

Частный дом сгорел в деревне Митины Деревеньки Вязниковского района. ЧП произошло в полдень 30 марта. Пожарные прибыли на место. Огонь уже успел охватить дом по всей площади. Пожарные не дали перекинуться пламени на соседние дома и потушили возгорание на 63 квадратных метрах. На пепелище пожарные обнаружили 40-летнего погибшего мужчину. Дом тушили 13 человек и 5