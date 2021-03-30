В апреле выплаты к празднику в этом году получат свыше 78 тыс. человек на общую сумму более 94,7 млн рублей.

В апреле выплаты к празднику в этом году получат свыше 78 тыс. человек на общую сумму более 94,7 млн рублей.Выплаты установлены в размере:− 3751 рубль − вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников ликвидации ядерных аварий и радиационных катастроф;− 3751 рубль − членам семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время;− 1040 рублей − лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям войны»).Денежные средства будут переведены получателям на лицевые счета в финансово-кредитных учреждениях в первой декаде апреля. А тем гражданам, кто получает пенсию через почтовые отделения связи по месту жительства, выплата будет доставлена вместе с пенсией в течение апреля, согласно установленному графику.Фото