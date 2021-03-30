Она выступила перед членами Общественной палаты региона во время пленарного заседания.

На очередном заседании Общественной палаты Владимирской области собравшиеся познакомились с новым замгубернатора по социалке , которая рассказала о своём видении текущих проблем.«Говоря медицинскими терминами – региональная система здравоохранения тяжело больна. Кадровый голод не позволяет оперативно решить сразу все вопросы. Мое мнение – лечить её мы должны все вместе», – считает госслужащая.ВрИО вице-губернатора уверена, что решением проблем должны заниматься рабочие группы, поэтому предложила обсуждать вопросы «глаза в глаза», а не во время больших заседаний. После 7 апреля она намерена провести встречу с общественниками и обсудить текущее состояние владимирской медицины.«Очень надеюсь, что скоро вы отметите позитивные сдвиги в нашей работе и скажете, что «стало лучше», - резюмировала Ольга Сергеевна.