По итогам онлайн-приёма выдаётся официальное заключение специалиста центра или приглашение на очную консультацию.

Жители Владимирской области с хроническими заболеваниями могут получить бесплатную телемедицинскую помощь в рамках проекта "Облако здоровья".Партнёрами проекта выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ.Онлайн-консультации проводятся по следующим заболеваниям: врождённые и приобретённые пороки сердца, ишемическая болезнь, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сосудистая патология у взрослых и детей (артериальная и венозная), врождённые пороки развития у плода, онкологические заболевания во время беременности, патология молочной железы, пороки развития матки и другие.Консультация может быть оказана лицам, имеющим заключение лечащего врача и результаты обследования в соответствии с перечнем заболеваний и необходимых документов (выписки, заключения врача, УЗИ, МРТ, КТ и другие подтверждающие диагноз документы).Для получения консультации необходимо:− зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Облако здоровья»;− отправить «Заявку на получение бесплатной онлайн-консультации», выбрав профильный медицинский центр, либо записаться на онлайн-консультацию к дежурным врачам в соответствии с их расписанием;− ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время − уведомление поступит в личный кабинет.По итогам онлайн-приёма выдаётся официальное заключение специалиста центра или приглашение на очную консультацию.