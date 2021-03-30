У жителей Владимирской области, страдающих хроническими болезнями, появилась возможность бесплатно проконсультироваться с московскими медиками. Дистанционную помощь владимирцам будут

У жителей Владимирской области, страдающих хроническими болезнями, появилась возможность бесплатно проконсультироваться с московскими медиками. Дистанционную помощь владимирцам будут оказывать врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. На онлайн-прием могут рассчитывать пациенты: с врождёнными иприобретёнными пороками сердца, ишемической болезнью, кардиомиопатией, нарушением ритма сердца,сосудистой патологией у взрослых