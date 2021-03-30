Они предпочитают онлайн-платежи и переводы.

Они предпочитают онлайн-платежи и переводы.Количество операций по снятию наличных с использованием банковских карт в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом на 16,5%, до 19,8 млн операций, а их объем – на 2%, до 193,2 млрд рублей.«Лидерами года» стали банковские переводы с карты на карту. Их объем в 2020 году увеличился на 36,6%, до 235,5 млрд рублей, а количество – на 52%, до 54,5 млн транзакций. Средний объем одного перевода составил 4 319 рублей.«Владимирцы предпочитают совершать банковские переводы с карты на карту и по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СПБ). Сейчас в СБП участвуют 214 банков. Их список можно посмотреть на . Клиенты этих банков могут переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц. Через СБП можно также совершать покупки в торговых сетях и интернет-магазинах, которые настроили оплату по QR-коду», - отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.Кстати, за 2020 год жители Владимирской области совершили 388 млн операций по платежным картам на территории России и за ее пределами. Это на 32% больше, чем годом ранее. Объем операций составил 630,7 млрд рублей, что выше прошлого года на 20%. Всего для на территории региона выпущено около 2,3 млн карт (рост на 8%).Отмечается, что количество операций по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт по сравнению с прошлым годом выросло на 34% и составило 313,7 млн транзакций, а сумма платежей – 202 млрд рублей (рост на 30%). При этом средний чек покупки уменьшился на 25 рублей и составил 644 рубля.