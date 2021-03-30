Рокировка связана с грядущими выборами в ГД.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Максим Шевченко покинул пост руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте. В должности рулевого его сменил Антон Сидорко, который сообщил, что его коллега намерен баллотироваться в депутаты Госдумы.Решение о смене лидера в коммунистическом лагере было принято единогласно во время заседания фракции.Максим Шевченко планирует пойти в ГД самовыдвиженцем по одному из московских округов, что расходится с позицией партии, которую он представляет в областном парламенте. Однако персек обкома компартии во Владимирской области Антон Сидорко заверил, что конфликта внутри ячейки нет. Суть рокировки - желание избежать лишних пересудов и инсинуаций.