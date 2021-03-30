На сайте горадминистрации появилась новые нормативы движения автобусов №11, 25 и 27.

На сайте горадминистрации появилась новые нормативы движения автобусов №11, 25 и 27.Согласно им автобусы по маршруту №11 должны ходить один раз в 45-50 минут. Но не одного раза в 24-28 минут в час пик.Автобусы 25-го маршрута автобусы теперь ходят каждые 15-20 минут;А на маршруте № 27 интервал движения сокращен 15-25 минут. Отметим, что раньше в час пик автобусы по нему ходили чаще - каждые 12-15 минут.Напомним, что в зимний период владимирцам приходилось ждать автобусов вместо 15 минут час-полтора. Это касалось 14,15, 20, 22 и 26 маршрутов. Также автобусы 11С, 12 С И 13 С отклонялись от расписания от 40 минут до 2,5 часов. .А в середине марта во ВладимиреВпрочем, хотя власти Владимира , жители продолжают жаловаться на автобусное движение.И вот теперь, график попросту решили поменять...