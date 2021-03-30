На улице Лакина и Комиссарова найдено по шесть мозаик, на улице Балакирева и Судогодском шоссе – по четыре.

Во Владимире активисты создали интернет-карту городских мозаик и панно с кратким описанием объектов.Как сообщает общественное движение «Владимир будущего», на улице Лакина и Комиссарова найдено по шесть мозаик, на улице Балакирева и Судогодском шоссе – по четыре.Цель проекта – сохранение наследия советской эпохи, которое добавляло красок серым панелькам. Карта будет дополняться. фото и описание объектов через специальную форму обратной связи может любой желающий.Напомним, что несколько уличных мозаик, в частности на улицах Юбилейной и Ноябрьской, оказались закрыты утеплителем. На проспекте Строителей панно загородил пристроенный дом.