Собственники могли сами демонтировать рекламу или продлить разрешение. Но они этого не сделали.

Во Владимире продолжают демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции. В городе их насчитывается более тысячи.В этот раз сотрудники мэрии вышли на Большую Нижегородскую. От баннеров спасают дома 71 и 71а. Как сообщают в "Управлении наружной рекламы и информации города Владимира", у данных объектов закончилось разрешение. Собственники могли сами демонтировать рекламу или продлить разрешение. Но они этого не сделали. Демонтаж рекламных конструкций проходит на основании постановления администрации Владимира. Все баннеры хранятся на складе в течение месяца, собственники могут их забрать, но возместить ущерб за демонтаж.Антонина Наумова, начальник административно-правового отдела "Управления наружной рекламы и информации г. Владимира": «Согласование вывесок - бесплатная процедура. Собственники должны подойти в управление наружной рекламы и подать заявку на согласование. Заявка будет рассмотрена на комиссии. Комиссией будут даны какие-то рекомендации на доработку, либо будет принято положительное решение и тогда будет оформляться разрешительная документация”.