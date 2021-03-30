В трёх случаях специализированная медпомощь была оказана прямо на месте.

В августе прошлого года на базе Областного перинатального центра начал функционировать акушерский дистанционный консультативный центр, в состав которого вошла выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада.Как сообщила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова, за это время выездная бригада эвакуировала в учреждение 82 пациентки с осложнённой беременностью. В трёх случаях специализированная медпомощь была оказана прямо на месте. Кроме того, областные специалисты провели 183 телемедицинские консультации акушеров-гинекологов в районах.«Пациентки с осложнённой беременностью или преждевременными родами были своевременно доставлены в наше учреждение, где созданы необходимые условия для оказания высококвалифицированной помощи и выхаживания недоношенных. Также бригады доставили для родоразрешения беременных с тяжёлой акушерской патологией», – отметила Надежда Туманова.Цель работы акушерского дистанционного консультативного центра – оказание квалифицированной медицинской помощи беременным при преждевременных родах, проведение оперативного, динамического контроля за состоянием здоровья женщин с осложнённым течением беременности и родов, своевременная транспортировка пациенток в перинатальный центр, а также оказание экстренной консультативной помощи учреждениям родовспоможения.В распоряжении выездной акушерской бригады – специализированный реанимобиль. В случае медицинских показаний на догоспитальном этапе применяется токолитическая терапия, которая подавляет преждевременную родовую деятельность. Медицинская помощь также оказывается недоношенным. Акушерский дистанционный консультативный центр работает в круглосуточном режиме.