Итоговая сумма, в которую обойдётся ремонт, будет известна после разработки проектной документации.
Во Владимире готовятся к ремонту фасада здания Белого дома. За разработку проектно-сметной документации обладминистрация готова заплатить 1,3 млн рублей. Поиск подрядчика уже ведётся. Лот опубликован на сайте госзакупок.
Разработчики проекта оценят техническое состояние объекта, состояние конструкций, проведут изыскательные работы.
На подготовку ПСД у специалистов будет 125 дней. Заказчик проекта - ГБУ «Управление административными зданиями». Торги находятся на стадии работы конкурсной комиссии.
Итоговая сумма, в которую обойдётся ремонт, будет известна после разработки проектной документации.