Итоговая сумма, в которую обойдётся ремонт, будет известна после разработки проектной документации.

Во Владимире готовятся к ремонту фасада здания Белого дома. За разработку проектно-сметной документации обладминистрация готова заплатить 1,3 млн рублей. Поиск подрядчика уже ведётся. Лот опубликован на сайте госзакупок.Разработчики проекта оценят техническое состояние объекта, состояние конструкций, проведут изыскательные работы.На подготовку ПСД у специалистов будет 125 дней. Заказчик проекта - ГБУ «Управление административными зданиями». Торги находятся на стадии работы конкурсной комиссии.Итоговая сумма, в которую обойдётся ремонт, будет известна после разработки проектной документации.