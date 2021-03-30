Сумма ущерба лесному хозяйству составила 54 тыс. рублей.

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Гороховецкого района, совершивших незаконную рубку лесных насаждений. Они приговорены к лишению свободы сроком на 6 месяцев. Одному из нарушителей наказание, ввиду смягчающих обстоятельств, назначено условно. Обоим придётся возместить причинённый ущерб.Напомним, 18 декабря 2020 года при патрулировании земель лесного фонда межведомственная контрольная группа в составе представителей Гороховецкого лесничества и ОМВД России по Гороховецкому району выявила незаконную рубку 26 елей общим объёмом 2,3 м³ и задержала нарушителей на месте происшествия. Сумма ущерба лесному хозяйству составила 54 тыс. рублей.