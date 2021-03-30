Не может получить жизненно важные лекарства по федеральной льготе. Жительнице Вязниковского района приходится за свои деньги покупать дорогостоящие препараты.

Не может получить жизненно важные лекарства по федеральной льготе. Жительнице Вязниковского района приходится за свои деньги покупать дорогостоящие препараты.По словам женщины она не может попасть на прием к главному врачу местной поликлиники, чтобы узнать, что дальше делать. Подробности в материале Константина Миронова.Лекарства Ольга Тихонова выписывает у узкого специалиста в Нижнем Новгороде. По словам женщины, в 33-м регионе подобного врача просто не найти. До этого года все препараты поступали строго в срок, и никаких сбоев с поставками не наблюдалось. Но, выписав новый рецепт в январе 2021 года, женщина оказалась в сложной ситуации. В аптеке ей сообщили, что в лучшем случае лекарства она получит через год.Ольга Тихонова, льготник:- Мне тут же позвонили и сказали, что вас снимают с очереди на лекарства, в этом году. Я еще спросила, а почему? Мне сказали, что рецепты выдали в 21 году, а свои вы получите в 22. А по какой причине, по какой причине в 22 году?Попасть к главному врачу местной больницы Ольга пыталась несколько раз, но тщетно. Правда , в сопровождении журналиста проблем с приёмом на этот раз не возникло. Главный врач пояснила, что больница не занимается распространение лекарств, а только их назначением. Все функции теперь выполняет департамент здравоохранения через сетевые аптеки. Почему женщине не выдают препараты по срочному рецепту, главврач ответить не смогла.Светлана Максимова, главный врач Вязниковской ЦРБ:- Вот аптека, которая обеспечивает лекарственными препаратами, выиграла н конкурсной основе у департамента здравоохранения, на сколько мне известно, проводились торги департаментом. Обеспечение лекарственными препаратами сейчас ведется из Областного центра закупок. Почему они вам так ответили, я сейчас вам ответить не могу, прокомментировать не могу.Разъяснить ситуацию смогли только фармацевты. Заведующая аптекой пояснила, что выписные препараты не входят в федеральный список, который утвердили в начале этого года. Чтобы получить необходимые лекарства Ольге нужно оформить региональную льготу вместо федеральной. Почему сразу не объяснили - непонятно.- Там пока нет такого строгого списка, что выписывать, что не выписывать. Мы сейчас все принимаем по региональной льготе. Департамент должен обеспечивать, вести закупки этих препаратов. Так, что у вас есть шанс получить по региональной льготе.Но даже если будет оформлена региональная льгота, не факт, что лекарства будут в ближайшее время, отметила фармацевт . Для Ольги эта информация оказалась единственной спасительной соломинкой. Покупать лекарства, получая лишь пенсию по инвалидности для нее трудно , но без препаратов оставаться ей нельзя. Как и многим другим жителям области, которые до сих пор не знают, как получить лекарства, необходимые для жизни.Константин Миронов, Андрей Синягин "Вести-Владимир"