И учиться теперь никогда не поздно. Молодыми учеными отныне будут считаться жители области в возрасте до 35 лет.

И учиться теперь никогда не поздно. Молодыми учеными отныне будут считаться жители области в возрасте до 35 лет.Такое решение принято на мартовском заседании Законодательного собрания. В частности, речь идет об исследователях без ученой степени, но имеющих достижения и выдающиеся результаты в научных исследованиях, научные открытия и изобретения по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. Это значит, что мерами господдержки теперь сможет воспользоваться большее количество молодых людей, решивших связать жизнь с наукой.Фото