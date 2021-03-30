Контракты с подрядчиками уже заключены. К работе дорожники приступят после наступления благоприятных погодных условий.

В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области заасфальтируют около 100 километров автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также продолжат строить Рпенский проезд. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Кроме областных трасс, ремонту подлежат дороги в восьми городах и посёлке Ставрово, входящих во Владимирскую агломерацию.В перечне работ: устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, замена бортовых камней и установка дорожных знаков, восстановление колодцев и решёток системы ливневой канализации.«В Судогде на пересечении улиц Халтурина и площади Свободы появится ещё один светофор. На пешеходных переходах смонтируют сигнальные светофоры. На улицах Бякова и Халтурина установят по два новых автопавильона, обустроят посадочные площадки и обновят дорожную разметку. Также планируется осветить проезжую часть», - уточнили в Белом доме.В Суздале заменят светофор на перекрёстке улиц Ленина и Кремлёвской, выполнят устройство посадочных площадок и пешеходных переходов около военкомата и швейной фабрики, а также отремонтируют покрытие на улице Гастева.В Собинке кроме ремонта дорожного полотна на улице Ленина, заасфальтируют более 600 метров тротуара, установят пешеходное ограждение, 46 новых дорожных знаков и обустроят два остановочных пункта.Контракты с подрядчиками уже заключены. К работе дорожники приступят после наступления благоприятных погодных условий.