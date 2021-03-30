Военнослужащим назначены наказания в виде штрафа в размере 15000 рублей каждому.
Во Владимирской области вынесли приговор военнослужащим по призыву муромской войсковой части 11105 рядовым Данилу Ослопову, Руслану Ванину и Насруле Насрулаеву. Они признаны виновными в мелком взяточничестве, сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Владимирскому гарнизону. Военнослужащим назначены наказания в виде штрафа в размере 15000 рублей каждому.
По данным ведомства, в сентябре прошлого года молодые люди передали
командиру своего подразделения по 1500 рублей каждый, чтобы избежать ответственности
за использование на территории части запрещенных электронных устройств и
возвратить изъятые у них мобильные телефоны.