Военнослужащим назначены наказания в виде штрафа в размере 15000 рублей каждому.

Во Владимирской области вынесли приговор военнослужащим по призыву муромской войсковой части 11105 рядовым Данилу Ослопову, Руслану Ванину и Насруле Насрулаеву. Они признаны виновными в мелком взяточничестве, сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Владимирскому гарнизону. Военнослужащим назначены наказания в виде штрафа в размере 15000 рублей каждому.По данным ведомства, в сентябре прошлого года молодые люди передаликомандиру своего подразделения по 1500 рублей каждый, чтобы избежать ответственностиза использование на территории части запрещенных электронных устройств ивозвратить изъятые у них мобильные телефоны.