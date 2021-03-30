Три из четырех автомобилей сгорели в Кольчугино. Все происшествия произошли в ночь на 30 марта. В 02:20 ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании сразу двух легковых автомобилей на улице

Три из четырех автомобилей сгорели в Кольчугино. Все происшествия произошли в ночь на 30 марта. В 02:20 ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании сразу двух легковых автомобилей на улице Ухтомского в Кольчугино. Из-за позднего времени суток пожар автомобилей был обнаружен не сразу. Звонок в пожарную охрану поступил несвоевременно. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту