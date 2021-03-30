На одного меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы сейчас на уровне второй декады октября. Общее количество заражённых теперь составляет 29 913. В лидерах антирейтинга
<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-66-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 66 человек заразились коронавирусом</a> - На одного меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы сейчас на уровне второй декады октября. Общее количество заражённых теперь составляет 29 913. В лидерах антирейтинга
[url=https://33live.ru/novosti/30-03-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-66-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 66 человек заразились коронавирусом[/url] - На одного меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы сейчас на уровне второй декады октября. Общее количество заражённых теперь составляет 29 913. В лидерах антирейтинга