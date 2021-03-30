На одного меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы сейчас на уровне второй декады октября. Общее количество заражённых теперь составляет 29 913. В лидерах антирейтинга

На одного меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы сейчас на уровне второй декады октября. Общее количество заражённых теперь составляет 29 913. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 17 заболевших за сутки). Второе место у Гусь-Хрустального (8 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (6 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир —