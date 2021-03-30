Владимирские спортсмены стали призёрами первенства по самбо. Соревнования по этому виду спорта провели в городе Можайске. В них участвовали юноши и девушки 14-16 лет из Центрального

Владимирские спортсмены стали призёрами первенства по самбо. Соревнования по этому виду спорта провели в городе Можайске. В них участвовали юноши и девушки 14-16 лет из Центрального федерального округа. Владимирцы Никита Яшухин, Анастасия Хлебодарова и Ксения Никифорова завоевали “золото” первенства в своих категориях. Ещё одно первое место команде принесла ковровчанка Софья Шевчук, “бронзу” завоевал Никита Ганашин