На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 - во Владимире8 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе5 - в Александровском районе4 - в Киржачском районе3 - в Кольчугинском районе3 - в Гороховецком районе3 - в Собинском районе2 - в Селивановском районе2 - в Вязниковском районе2 - в Суздальском районе2 - в Меленковском районе1 - в Юрьев-Польском районе1 - в Камешковском районе1 - в Петушинском районе1 - в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 913 случаев заболевания.6833 - во Владимире3699 - в Гусь-Хрустальном районе3321 - в о. Муром2135 - в Ковровском районе1855 - в Александровском районе1724 - в Петушинском районе1307 - в Юрьев-Польском районе1218 - в Вязниковском районе1259 - в Кольчугинском районе1106 - в Суздальском районе968 - в Собинском районе826 - в Киржачском районе821 - в Меленковском районе698 - в Гороховецком районе666 - в Камешковском районе649 - в Селивановском районе452 - в Судогодском районе376 - в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.