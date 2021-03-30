На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
17 - во Владимире
8 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
5 - в Александровском районе
4 - в Киржачском районе
3 - в Кольчугинском районе
3 - в Гороховецком районе
3 - в Собинском районе
2 - в Селивановском районе
2 - в Вязниковском районе
2 - в Суздальском районе
2 - в Меленковском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в г. Радужный.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 913 случаев заболевания.
6833 - во Владимире
3699 - в Гусь-Хрустальном районе
3321 - в о. Муром
2135 - в Ковровском районе
1855 - в Александровском районе
1724 - в Петушинском районе
1307 - в Юрьев-Польском районе
1218 - в Вязниковском районе
1259 - в Кольчугинском районе
1106 - в Суздальском районе
968 - в Собинском районе
826 - в Киржачском районе
821 - в Меленковском районе
698 - в Гороховецком районе
666 - в Камешковском районе
649 - в Селивановском районе
452 - в Судогодском районе
376 - в г. Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.